Сара Джессика Паркер резко на критику по поводу внешности и седых волос: Я знаю, как выгляжу

Звезда сериала "Секс в большом городе" впервые прокомментировала, как относится к критике своей внешности

Сара Джессика Паркер ответила на критику в свой адрес / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

На днях Сара Джессика Паркер появилась в образе Кэрри Брэдшоу на обложке Vogue. Совсем скоро состоится премьера новых серий "Секса в большом городе". Поклонники с нетерпением ждут продолжения любимого сериала и мониторят соцсети исполнительниц главных ролей.

Но каждое фото, которое попадает в Сеть, вызывает бурные обсуждения. Многие пишут, что главные героини изменились – появилась седина и морщины, некоторые пользовались услугами пластических хирургов. Сара Джессика Паркер не стала молчать по поводу этих комментариев.

Реклама

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Каждому есть что сказать: "У нее слишком много морщин, у нее слишком мало морщин". Похоже, люди не хотят, чтобы мы были в гармонии с собой. Будто им просто нравится, когда мы испытываем боль из-за того, кто мы сегодня, независимо от того, выбираем ли мы стареть естественным образом и не выглядеть идеально, или делаем что-нибудь. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что я должна с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?, – ответила звезда сериала "Секс в большом городе" в интервью для Vogue.

Напомним, продолжение легендарного сериала покажут в декабре на канале HBO Max. В новых сериях Сара Джессика Паркер является исполнительным продюсером. В новых сериях мы не увидим Ким Кэттролл, исполнительницу роли Саманты Джонс, она отказалась от участия.

Другие новости о сериале:

Реклама