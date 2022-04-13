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Сассексов "отменяют"? Монархи Нидерландов отказали им в официальном приеме

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 12:28
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В Сети обсуждают резкий отказ короля и королевы Нидерландов в приеме Меган Маркл и принца Гарри. Что случилось, узнайте в нашем материале
Герцоги Сассекские приедут в Нидерланды, но им не окажут королевских почестей
Герцоги Сассекские приедут в Нидерланды, но им не окажут королевских почестей / Фото: Getty Images, Инстаграм королевы Максимы

В Сети говорят о нечто похожем на "культуру отмены" в контексте деятельности герцогов Сассекских. Так, сначала пару не пригласили на свадьбу Бекхэмов, а теперь сообщается, что король и королева Нидерландов отказали принцу Гарри и Меган Маркл в аудиенции и попросили их снять отель. Официальных мероприятий с ними не будет. И это не просто так.

Поклонники одной из самых известных и влиятельных пар мира в курсе, что Меган Маркл и принц Гарри приедут в Нидерланды в рамках запланированного тура, который состоится с 16 по 22 апреля. Пара приедет на "Игры непобеждённых", которые все еще возглавляет принц Гарри.

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Обычно членов королевской семьи Великобритании с удовольствием принимают монархи Нидерландов, но теперь сообщается, что королева Максима и король Виллем-Александр не выделили время на официальную встречу: паре было отказано в пребывании на территории резиденции монархов, поэтому Сассексам придется остановиться в отеле. Как правило, монархи Нидерландов приглашают заселится в свою Виллу Эйкенхорст в Гааге, но не в этот раз.

Кроме того, им запретили брать с собой вооруженную охрану. Нидерландская полиция будет сопровождать их повсюду и оказывать услуги секьюрити, но никакого особенного отношения не будет.

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Подобное "пренебрежение" наблюдается впервые. И, судя по информации британской прессы, так монархи Нидерландов демонстрируют солидарность с британской королевской семьей, которая в последние несколько лет страдает из-за поведения Меган Маркл и принца Гарри.

В последний раз их критиковали за жестокость по отношению к королеве. Так, недавно они проигнорировали день памяти смерти принца Филиппа под предлогом опасности, но зато еду в тур по Нидерландам, так как это в их личных интересах.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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Источники утверждают, что это только начало и эта дерзкая пара еще ощутит на себе весь гнев тех, к кому они демонстрируют неуважение и пренебрежение.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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