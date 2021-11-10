СБУ объяснила почему Галкина внесли в черный список

Известный российский комик и пародист теперь не может свободно пересекать границу Украины. Из-за того, что артист вредит национальной целостности, его занесли в черный список

Что Максиму Галкину подарили на день рождения / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Минкульт по представлению СБУ внес Максима Галкина, которого высмеяли за "женскую" рекламу в Instagram, в перечень лиц, которые угрожают суверенитету Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкции в отношении мужа Аллы Пугачевой действуют со среды, 3 ноября. По состоянию на сегодняшний день в черном списке находятся 259 деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

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Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

До сегодняшнего дня в госструктуре не объясняли внесения пародиста в черный список, но теперь в Микульте объяснили причины такого решения:

Основанием для внесения в список этого иностранца являются достаточные данные об его деятельности в ущерб Украине. А в частности – направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором и прочее, – говорится в документе.

Теперь Галкину полностью будет запрещен въезд в нашу страну, а также фильмы и мюзиклы с его участием нельзя будет транслировать на украинском телевидении.

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