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Седокова с ужасом вспомнила о годах в ВИА Гре: Было столько лицемерия и плохих вещей

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 10:20
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Певица прославилась благодаря участию в коллективе. Однако сейчас артистка неохотно вспоминает годы, проведенные в составе трио
Анна Седокова не любит вспоминать годы, проведенные в "ВИА Гре".
Анна Седокова не любит вспоминать годы, проведенные в "ВИА Гре". / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова, которая недавно вспомнила измены экс-мужа Валентина Белькевича, была одной из первых участниц популярной группы "ВИА Гра". В коллективе звезда выступала с 2002 по 2004 год.

Отметим, что именно в тот период группа была на вершине славы. Солистками были Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская. Этот состав называют "золотым", потому что он был популярен во многих странах. Кстати, недавно и Брежнева вспомнила о своем участии в "ВИА Гре" и рассказала о кастинге в группу.

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Каждая песня этого трио – "Не оставляй меня, любимый", "Океан и три реки", "Биология" и другие – становились бесспорно хитами, которые до сих пор слушают меломаны.

Золотой состав "ВИА Гры".
Золотой состав "ВИА Гры". / Фото: Скриншот из YouTube

Впрочем, Седокова не любит вспоминать время, проведенное в составе коллектива. Также она призналась, почему отказывается от совместных выступлений с группой.

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Спасибо, что это было и стало моей историей. Но в этом периоде столько же боли, как и реализации, – подчеркнула звезда.

Более того, Анна вспомнила, как недавно позвонили с одного канала и предложили спеть на главном огоньке страны "Попытку №5". Однако, по словам артистки, "даже ее PR-менеджер отказал, зная заранее ответ".

Там было столько лицемерия и плохих вещей , что ни одно творчество не может оправдать эти поступки, — объяснила певица Instastories .

Фото: скриншот instastories/annasedokova

Кстати, раньше Седокова вспоминала, как ее не взяли в театральный. Как оказалось, артистка в юности мечтала стать известной актрисой, но строгая приемная комиссия разрушила мечту 16-летней девушки.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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