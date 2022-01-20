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Секрет идеальной фигуры раскрыт: Джей Ло показала свою тренировку (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 14:17
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Голливудская звезда Дженнифер Лопес решила опубликовать в Instagram видео, как делает силовую тренировку
Дженнифер Лопес показала свою тренировку
Дженнифер Лопес показала свою тренировку / Фото: instagram.com/jlo

Кто поверит, что Дженнифер Лопес 52? Голливудская красотка вовсе не выглядит на свой возраст и фото папарацци это доказывают. Поклонники уже не один год пытаются разгадать секрет молодости певицы. Сама артистка уверяет, ничего невозможного нет – правильное питание, сон, тренировки и правильная уходовая косметика помогают ей всегда быть в форме.

Чтобы мотивировать своих поклонников, тем более после новогодних праздников, Джей Ло решила в Instagram показать свою тренировку в спортзале. В кадре артистка появилась в черных спортивных леггинсах, кроссовках и спортивном топе.

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На пути к лучшей себе, – подписала видео голливудская знаменитость.

Как ранее рассказывал фитнес-тренер Дженнифер Лопес в беседе с Vogue, голливудская звезда поддерживает фигуру кардио- и силовыми тренировками и правильным питанием. Джей Ло старается всегда находить время на спорт, даже если она в отпуске или на съемках нового фильма.

Ранее мы рассказывали, как выглядит Дженнифер Лопес без ретуши.

Элина Пелешенко
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