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Секс в большом городе: новые фото Сары Джессики Паркер и ее коллег на съемках продолжения сериала

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
14 июля, 17:51
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В Сети появились новые фото со съемок продолжения легендарного сериала "Секс в большом городе". В объектив папарацци попали Сара-Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и другие актрисы, которые сыграют новых персонажей
Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и другие на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и другие на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Съемки продолжения "Секса в большом городе" в самом разгаре. На улицы Нью-Йорка снова вернулись всеми любимые персонажи проекта – Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк Голденблатт в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис соответственно.

Папарацци удалось сделать несколько кадров со съемочной площадки, благодаря чему поклонники легендарного сериала могут увидеть своих любимых актрис в образах их героинь. Конечно, актрисы с возрастом поменялись, но они все так же прекрасны. Сейчас в мире продолжает набирать обороты тренд на естественную красоту, Украина не отстает – недавно фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Что касается актрис "Секса в большом городе", то лишь одну из них обвинили в чрезмерной пластике – это Кристин Дэвис. А вот остальные ее коллеги решили не прибегать к уколам красоты.

Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер
Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер
Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Фотографы также поймали момент, когда Кристин Дэвис в перерыве между съемками общается с актрисой Николь Ари Паркер, которая играет нового персонажа. Вероятно, именно она заменит Ким Кэттролл, которая отказалась от съемок, и станет четвертой героиней главного квартета.

Николь Ари Паркер и Кристин Дэвис
Николь Ари Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Николь – весьма эффектная женщина, не так ли? Будем надеяться, что она полюбится поклонникам сериала так же, как и Ким Кэттролл.

Николь Ари Паркер на съемках "Секса в большом городе"
Николь Ари Паркер на съемках "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

В тренде

А вот еще несколько кадров со съемок:

Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Кристин Дэвис на съемках "Секса в большом городе"
Кристин Дэвис на съемках "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Ожидается, что на HBO Max выйдет десять получасовых новых эпизодов "Секса в большом городе", который получил название And Just Like That.

Ранее мы рассказывали, как изменились актрисы "Секса в большом городе" спустя 23 года.

Сара Джессика Паркер поделилась подробностями продолжения "Секса в большом городе":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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