Селена Гомес страдает маниакально-депрессивным психозом: как певица живет с этим диагнозом

Сейчас проблемы с ментальным здоровьем распространенное явление как среди простых людей, так и среди звезд. В 2020 году у певицы диагностировали психическое расстройство, и это кардинально изменило ее жизнь

Селена Гомес рассказала о борьбе с психическим заболеванием. / Фото: instagram.com/selenagomez

29-летняя Селена Гомес – одна из самых популярных певиц в мире, у которой немало поклонников. В кадре она всегда выглядит милой, красивой и счастливой. Впрочем, в жизни "за кадром" девушка столкнулась с психологическими проблемами, что мешает ей жить "нормальной жизнью".

Недавно и топ-модель Белла Хадид призналась в Сети, что страдает от депрессии, приступов тревожности и выгорания. Такие симптомы у нее продолжаются уже два года.

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Селена впервые подробно рассказала своим фанам о сложном периоде и как на это влияли острые комментарии в соцсетях, об этом сообщает Entrepreneur .

Соцсети часто заставляли меня думать, что я кусок дерьма. Из-за всех этих комментариев я размышляла, что не такая уж хорошая. Только потом я поняла, что не хочу быть заперта в крошечном телефоне, где люди говорят обо мне все эти ужасные вещи, – призналась Гомес.

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Напомним, после того как Селена перенесла трансплантацию почки из-за проблем, возникших на фоне системной красной волчанки, у нее диагностировали целый букет психических проблем, в тому числе депрессию и биполярное расстройство личности. Теперь, по словам певицы, ей приходится каждый день бороться за нормальное самочувствие. Однако иногда эта борьба очень сложна для нее.

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Иногда мне самой трудно выполнять эти простые правила, такое случается. Иногда мне трудно встать с постели, после того как я проснусь. Обычно помогает то, что я могу дотянуться до телефона и позвонить по телефону кому-то, – делится звезда.

По словам певицы, также ей помогают тренировки и бокс, "лишающий негативной энергии".

Селена Гомес / Фото: instagram.com/selenagomez

Известно, что прошлой осенью Селен вместе с мамой запустила сайт WonderMind, помогающий людям с ментальными проблемами. На платформе представлены эссе о психических нарушениях, подкасты и советы психологов.

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По мнению Гомес, все это поможет тем, кто столкнулся с психическими расстройствами и не знает, как жить дальше.

Звезда рассказала, что психологические проблемы будут с ней всю жизнь, но, она с ними будет бороться и продолжать работать.

Кто еще из звезд говорил о проблемах: