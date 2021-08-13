Семейная идиллия: смотрим совместные фото Бена Аффлека и Джей Ло с дочкой

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек больше не скрывают свои отношения. В Сети появились новые фото пары

Бена Аффлека и Дженнифер Лопес с дочерью сфотографировали в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес проводят много времени вместе перед разлукой. Папарацци сфотографировали одну из самых обсуждаемых голливудских пар в Лос-Анджелесе. Вместе с Джей Ло и Беном Аффлеком была 13-летняя дочь певицы – Эмма. Они выходили из ресторана Craig’s в Западном Голливуде.

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Бен Аффлек, Дженнифер Лопес с дочкой Эммой в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек, Дженнифер Лопес с дочкой Эммой / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Для нового выхода Дженнифер Лопес выбрала серый топ на бретельках, белые брюки на высокой талии. Ее дочь была одета в клетчатую рубашку и шорты с цветочным принтом

Дженнифер Лопес с дочкой Эммой / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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К слову, отношения пары развиваются стремительно. Не так давно подруга Джей Ло рассказала о планах голливудской звезды стать мамой в третий раз.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

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Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

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