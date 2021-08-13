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Семейная идиллия: смотрим совместные фото Бена Аффлека и Джей Ло с дочкой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 августа, 07:30
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек больше не скрывают свои отношения. В Сети появились новые фото пары
Бена Аффлека и Дженнифер Лопес с дочерью сфотографировали в Лос-Анджелесе
Бена Аффлека и Дженнифер Лопес с дочерью сфотографировали в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес проводят много времени вместе перед разлукой. Папарацци сфотографировали одну из самых обсуждаемых голливудских пар в Лос-Анджелесе. Вместе с Джей Ло и Беном Аффлеком была 13-летняя дочь певицы – Эмма. Они выходили из ресторана Craig’s в Западном Голливуде.

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Бен Аффлек, Дженнифер Лопес с дочкой Эммой в Лос-Анджелесе
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес с дочкой Эммой в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Бен Аффлек, Дженнифер Лопес с дочкой Эммой
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес с дочкой Эммой / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Для нового выхода Дженнифер Лопес выбрала серый топ на бретельках, белые брюки на высокой талии. Ее дочь была одета в клетчатую рубашку и шорты с цветочным принтом

Дженнифер Лопес с дочкой Эммой
Дженнифер Лопес с дочкой Эммой / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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К слову, отношения пары развиваются стремительно. Не так давно подруга Джей Ло рассказала о планах голливудской звезды стать мамой в третий раз.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

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Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

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