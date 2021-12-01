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Семейная идиллия: Джей Ло и Бен Аффлек проводят время вместе с детьми (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 07:51
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Голливудскую пару вместе с детьми сфотографировали, когда они разгружали грузовик с едой для благотворительной организации
Дженнифер Лопес и Бена Аффлек помогли нуждающимся
Дженнифер Лопес и Бена Аффлек помогли нуждающимся / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Актеры сейчас проводит вместе много времени. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек успевают не только сходить на свидание, но и помочь нуждающимся. На выходных пара вместе с детьми устроили раздачу еды для Rise Against Hunter в доме актера в Пасифик-Палисейдс.

Папарацци сняли, как Бен и Джен разгружают грузовик с едой. Им помогают дети. В кадр попали дочери Бена – Вайолет и Серафина, 12 лет и дочь Джей Ло – Эмма.

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Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло. Пара планирует отмечать Рождество вместе с детьми.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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