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Семейный выход: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные вместе с детьми (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 07:55
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Папарацци сфотографировали голливудскую пару вместе с детьми возле кинотеатра Regency Theatre в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные с детьми в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели выходные с детьми в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают радовать поклонников совместными выходами, но и не забывают уделять время детям. Вместе с детьми Бена – 12-летней дочерью Серафиной и 9-летним сыном Сэмюэлем и близнецами Джей Ло – с 13-летними Максом и Эмми пара сходила в кино. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в кинотеатр певица выбрала яркий укороченный свитер, джинсы-скинни с рваными коленками и тимберленды. Аффлек остается верным любимым клетчатым рубашкам.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми / Фото: instagram.com/bennifer_02/

/ Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Дети Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Дети Дженнифер Лопес и Бена Аффлека / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Ранее Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.

Рождество голливудские актеры планируют отметить большой дружной семьей. Не исключено, что на празднике будет присутствовать бывшая жена Аффлека – Дженнифер Гарнер.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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