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Семейство Бекхэмов ограбили, пока те спали: подробности инцидента

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 13:24
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Западная пресса пишет о том, что в дом знаменитой пары ворвались злоумышленники и все могло закончиться весьма печально
В дом знаменитой пары ворвались грабители
В дом знаменитой пары ворвались грабители / Фото: instagram.com/davidbeckham

Знаменитая пара заставила поклонников изрядно поволноваться. Стало известно о том, что дом Виктории и Дэвида Бекхэма ограбили. Примечательно, что злоумышленники проникли в особняк, когда семейство было дома.

Об этом пишет New York Post. Сообщается, что грабители в масках проникли в одну из спален на верхнем этаже дома супругов в Холланд-Парке, в то время как сами владельцы дома и их 10-летняя дочь Харпер спали.

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Знаменитое семейство ограбили / инстаграм Дэвида Бекхэма

Заметил проникновение сын четы – Круз Бекхэм, вернувшийся с вечеринки. Он увидел разбитое стекло в разграбленной комнате.

К счастью, преступники добрались только до одной спальни, прежде чем убежали,

— говорится в заявлении полиции.

По словам инсайдером, ворам все же удалось нанести материальный урон семье: они вынесли одежду и технику на десятки тысяч фунтов.

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Конечно же, в этой ситуации главное, что никто не пострадал, ведь подобное проникновение, когда люди находятся в доме, могло закончиться трагично.

The Sun публикуют подтверждение новости от полиции Лондона. Сейчас идет следствие и устанавливается, сколько на самом деле бандитов участвовало в ограблении. Происшествие случилось в ночь с 28 февраля на 1 марта, но в прессе появились новости только сейчас. Пока что никто не задержан. Знаменитое семейство комментариев по теме не дает.

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Семья также в ужасе из-за того, что не сработала довольно серьезная система охраны, которой оснащен дом. Источники говорят, что Бекхэмы заказали проверку безопасности лондонского особняка после кражи со взломом.

Также сегодня обсуждают первый комментарий Криса Рока о драке с Уиллом Смитом.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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