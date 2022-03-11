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Семья покойного Тома Хаоса из "Отпетых мошенников" назвала имена виновных в его самоубийстве

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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11 марта, 20:23
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50-летний артист покончил с собой, оставив предсмертную записку...
Родные певца назвали причастных поименно
Родные певца назвали причастных поименно / Фото: открытые источники

Вчера мы писали о том, что экс-солист группы "Отпетые мошенники" покончил жизнь самоубийством. Сегодня появилась информация от родных покойного: они назвали виновных в его смерти.

На странице в инстаграм Тома Хаоса (Вячеслав Зинуров – настоящее имя артиста – прим.ред.) его семья опубликовала обращение, поименно назвав всех, кого они винят в самоубийстве экс-солиста "Отпетых мошенников".

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скриншот из инстаграм Тома Хаоса

Вскоре будет названа официальная причина смерти артиста. Будут ли притянуты к ответственности названные семьей лица, неизвестно.

скриншот из инстаграм Тома Хаоса

Напомним, Том Хаос стал известен как солист популярной группы "Отпетые мошенники", которая была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал легендарный Евгений Орлов. Том Хаос покинул коллектив в августе 2021 года из-за финансовых разногласий. По его словам, Сергей Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму – скрывали значительную часть гонораров за выступления.

Также сегодня стало известно о том, что умер Рустам Ибрагимбеков – сценарист "Белого солнца пустыни" и драматург.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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