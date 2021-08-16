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Семья Стаса Пьехи требует ограничить свободу соседке, напавшей на 7-летнего сына

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
16 августа, 14:43
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Избиение семилетнего сына Стаса Пьехи Пети активно обсуждается в СМИ не первую неделю. Мальчик получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки
Женщина, избившая сына Стаса Пьехи, не извинилась
Женщина, избившая сына Стаса Пьехи, не извинилась / Фото: instagram.com/wolfieha

Семья Стаса Пьехи отреагировала на обвинения во лжи об избиении сына. Экс-супруга певца Наталья Горчакова направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, в котором просит ограничить свободу напавшей на ее сына женщине. Об этом пишет StarHit.

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Как отметила экс-супруга певца, что Ирина Безбородова не только не признает вину, но и еще распространяет ложную информацию о случившимся. Ранее в СМИ появилась версия, ребенка никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора.

Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу, – сказала экс-супруга певца.

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи
Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Горчакова считает, что Безбородовой необходимо запретить покидать жилье с 8 вечера до 8 утра, ходить на массовые мероприятия, использовать интернет и общаться с остальными участниками процесса.

Почему избили сына Стаса Пьехи:

Инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

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В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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