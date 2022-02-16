Семья убитой на съемках фильма Галины Хатчинс подала на Алека Болдуина в суд

Родственники уверены, что были нарушены базовые правила техники безопасности при работе с огнестрельным оружием

Иск подан с обвинениями в непреднамеренном убийстве/Фото: Getty Images, Instagram/halynahutchins, коллаж: "Сегодня"

Родственники украинского оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин на съемках фильма, подали заявление в суд на знаменитость.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

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В заявлении говорится, что Алек Болдуин и другие продюсеры были в курсе проблем с безопасностью при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке и не приняли мер по устранению ситуации.

Родные операторы отметили, что таким образом 21 октября 2021 года, в день гибели Галины Хатчинс, были нарушены базовые правила техники безопасности при работе с огнестрельным оружием.

Иск подан с обвинениями в непреднамеренном убийстве.

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Как все случилось?

Голливудский актер Алек Болдуин застрелил украинского оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

В результате выстрела пострадали два человека. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, а оператор получила тяжелое ранение. Она в критическом состоянии была доставлена в больницу, где позже умерла от полученных ранений.

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