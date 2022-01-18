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Семья в сборе: смотрите редкое фото Наташи Королевой с сестрой и племянницей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 12:06
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Наташа Королева решила провести отпуск в Майами, где уже много лет живут ее мама и старшая сестра с семьей
/ Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Королева активно в соцсетях делится совместными фото со своей семьей. Часто в Сети критикуют не только певицу, но и ее близких. Но вот фото со старшей сестрой Ириной, которая когда-то была известна под псевдоним Руся, редко можно увидеть. Сестры решили это исправить.

Ирина опубликовала в Instagram несколько фото с Наташей Королевой, а также снимок певицы с племянницей.

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Наташа Королева с сестрой
Наташа Королева с сестрой / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Королева с сестрой Ириной
Наташа Королева с сестрой Ириной / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Королева с племянницей
Наташа Королева с племянницей / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

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Напомним, Ирина Осауленко – старшая сестра Наташи Королевой. Когда-то Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира.

Сейчас Ирина живет в США. У нее двое детей – дочь София и сын Матвей. У сына в четырехлетнем возрасте диагностировали аутизм. Звездная сестра помогает Ирине и оплачивает дорогостоящее лечение Матвея.

Ранее Наташа Королева впервые призналась, что происходило вне камер после ее признания о внебрачной дочери

Элина Пелешенко
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