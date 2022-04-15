Сергей Лазарев превратился в рашиста! Певец резко открестился от слов в поддержку Украины

Похоже, что в стране-агрессоре артиста сильно прижали к стенке...

Сергей Лазарев заговорил о любви к россии / Фото: instagram.com/lazarevsergey, Коллаж: Сегодня

Певец Сергей Лазарев одним из первых публично осудил войну РФ против Украины. В результате арист начал получать угрозы от коллег-рашистов и даже фанатов.

Впоследствии Лазарев удалил пост в поддержку Украины из соцсети, а после, и вовсе исчез из горизонта. РосСМИ сразу же начали писать, мол музыкант эмигрировал из России. Впрочем, это оказалось ложью.

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В Instagram Сергей Лазарев прокомментировал слухи о своем отъезде из страны-агрессора. Более того, артист резко переобулся и теперь стал "настоящим патриотом своей страны". Как неожиданно... Но не исключено, что страницу артиста взломали.

Если раньше Сергей Лазарев писал, что не поддерживает действия президента-диктатора и осуждает кремлевскую власть, то теперь он утверждает обратное. Так, певец признается России в любви и "не стесняется быть русским".

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Я люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе Евровидения, отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России в музыкальной сфере и делаю свое дело честно и всегда на 100 процентов для зрителя и во благо, – заявил музыкант.

Похоже, что артист решил подражать Колю Баскова. Лазарев также высказался о давлении и злобе в сторону его страны. Певец жалуется, что сейчас существует "невероятная русофобия". Однако он забыл упомянуть о том, что его русские солдаты уже более 50 дней цинично убивают мирных людей, в том числе невинных детей... совершают геноцид украинского народа!

Напомним, еще в начале апреля Сергей Лазарев рассказал о больших финансовых потерях и проблемах в карьере.