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Сергей Лазарев, высказавшийся о войне в Украине, вынужден перенести свое шоу в РФ: Я очень много потерял

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 16:32
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Российский певец поле громких высказываний против войны в Украине долгое время не дела никаких публичных заявлений, однако в свой день рождения прервал молчание

Певец Сергей Лазарев одним из первых озвучил свою позицию против войны в Украине. За это российского артиста жестко раскритиковали его коллеги-рашисты и некоторые фанаты.

Долгое время после своих высказываний Лазарев не хотел делать никаких заявлений и практически не общался со своими поклонниками в социальных сетях.

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Однако в честь своего дня рождения, которое певец отмечает 1 апреля, он все же прервал молчание и заговорил о переменах в творческих планах.

По словам артиста, ему пришлось очень много пережить за последнее время. Несмотря на большие финансовые потери, Лазарев отменил концерты со своей шоу-программой "Я не боюсь".

Я очень многое потерял. Я все делал на свои деньги, заработанные еще с предыдущего тура. А все переносы и отмены означают, что нужно платить неустойку. Но сейчас не самое лучшее время для премьеры большого шоу, – рассказал Лазарев в интервью "РИА.Новости".

Как сообщил Лазарев, большая часть его команды была из Европы, но в нынешней ситуации, ему приходится искать новых людей для шоу в России.

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Предварительно Лазарев перенес свои масштабные концерты на осень.

Напомним, Бледанс пожаловалась, что ей приходится самой мыть унитазы.

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Мария Коробова
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