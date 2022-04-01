Сергей Лазарев, высказавшийся о войне в Украине, вынужден перенести свое шоу в РФ: Я очень много потерял

Певец Сергей Лазарев одним из первых озвучил свою позицию против войны в Украине. За это российского артиста жестко раскритиковали его коллеги-рашисты и некоторые фанаты.
Долгое время после своих высказываний Лазарев не хотел делать никаких заявлений и практически не общался со своими поклонниками в социальных сетях.
Однако в честь своего дня рождения, которое певец отмечает 1 апреля, он все же прервал молчание и заговорил о переменах в творческих планах.
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По словам артиста, ему пришлось очень много пережить за последнее время. Несмотря на большие финансовые потери, Лазарев отменил концерты со своей шоу-программой "Я не боюсь".
Я очень многое потерял. Я все делал на свои деньги, заработанные еще с предыдущего тура. А все переносы и отмены означают, что нужно платить неустойку. Но сейчас не самое лучшее время для премьеры большого шоу, – рассказал Лазарев в интервью "РИА.Новости".
Как сообщил Лазарев, большая часть его команды была из Европы, но в нынешней ситуации, ему приходится искать новых людей для шоу в России.
Предварительно Лазарев перенес свои масштабные концерты на осень.
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