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Сергей Соседов, объяснил почему Алла Пугачева несчастная женщина

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
16 августа, 08:30
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Музыкальный критик Сергей Соседов решил поразмышлять о видео Максима Галкина, на которых появляется Алла Пугачева
Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву
Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву / Фото: Скриншот из YouTube

Сергей Соседов продолжает высказываться об Алле Пугачевой. Не так давно музыкальный критик оценил финансовое положение певицы, а теперь решила поразмышлять о контенте артистки и ее супруга Максима Галкина. Соседову, в отличие от многих поклонников пары, не нравятся публикации, на которых Пугачева появляется в домашних нарядах и без макияжа.

А мне Аллу жалко! Я не смотрю соцсети Галкина, не смотрю Пугачеву в халате и тапочках, я не хочу это видеть, мне это глубоко неинтересно. Но если это видео востребовано, значит, это кому-то нужно, – сказал музыкальный критик изданию WomanHit.

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Сергей Соседов раскритиковал творчество Аллы Пугачевой
Сергей Соседов раскритиковал творчество Аллы Пугачевой / Фото: скриншот, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Соседов считает, что Алла Пугачева не счастлива в браке, а все эти фото и видео с детьми и семьей – это лишь игра на публику.

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную...Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается, – отметил музыкальный критик.

По мнению Сергея Соседова, на рассказы и фотографии на которых все счастливы не стоит обращать внимания.

Счастливый человек не обязательно говорит, что он счастлив, а влюбленный человек не обязательно говорит о любви. Все эти рассказы и даже фотографии не есть свидетельство истинного счастья, – сказал Сергей Соседов.

Сергей Соседов раскритиковал видео Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Сергей Соседов раскритиковал видео Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: Скриншот из YouTube

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К слову, Сергей Соседов не первый раз в СМИ нелестно высказывается о певице. Алла Пугачева не обижается на слова музыкального критика.

Не трогайте Сережу, ему надо как-то зарабатывать. Ну что делать — сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь он зарабатывает на том, что меня… Я всегда говорю: "Еще кто-то так говорит?" – высказалась однажды певица о музыкальном критике.

Почему в СМИ ходили слухи о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите видео:

Другие высказывания музыкального критика:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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