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Сергей Соседов поддержал депортацию из России певицы Наргиз, выступающей против войны в Украине

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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7 июня, 15:59
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На днях рок-артистку Наргиз депортировали в родной Узбекистан. Музыкальный псевдо-критик и здесь решил вставить свои пять копеек
Сергей Соседов раскритиковал Наргиз Закирову
Сергей Соседов раскритиковал Наргиз Закирову / Фото: Скриншот из видео

Наргиз Закирова был задержана в аэропорту "Домодедово", куда она прилетела рейсом из родного Ташкента. Тогда ее депортировали назад на родину. Также из-за того, что знаменитая рок-исполнительница активно поддерживает Украину и открыто выступает против войны, ей запретили въезд в страну-агрессора до 2072 года.

После этой ситуации на горизонте появился Сергей Соседов. В комментарии Telegram-каналу "Звездач" он признался, что поддерживает решение путинских властей. Критик считает, что Наргиз якобы говорила слишком много глупостей, так что депортация будет ей уроком.

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Туда ей и дорога! Незачем говорить ерунду, надо думать, о чем ты говоришь, надо думать головой и вообще отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. Пусть она посидит в Узбекистане и немножко подумает. Это должна быть ей наука! Но странно, почему она в Узбекистане, я знаю, что она гражданка США, – выдал Соседов.

Кратко о Наргиз Закировой

50-летняя певица родилась в Ташкенте, столице Узбекистана. В 1995 году с родителями и дочерью эмигрировала в США, где стала полноценной гражданкой той страны. Карьеру построила в России. Некоторое время сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым.

В 2017 году она была внесена в список базы "Миротворец" из-за нарушения территориальной целостности при пересечении государственной границы Украины в Крыму и незаконной гастрольной деятельности на оккупированном Россией полуострове.

Скриншот "Миротворец"

С начала полномасштабной войны РФ против Украины артистка выражает поддержку украинскому народу и открыто выступает в соцсетях против войны. Также она признает, что российские солдаты совершают геноцид украинского народа.

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Скриншот Instagram

Напомним, ранее Сергей Соседов никак не мог отцепиться от выехавших из РФ Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Он даже придумал им наказание за это.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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