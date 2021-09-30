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Соседов критикует Пугачеву не просто так. Почему музыкальный критик обиделся на певицу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
30 сентября, 14:11
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Сергей Соседов раньше называл себя одним из самых преданных поклонников Аллы Пугачевой и пел ей дифирамбы. Но в последние годы Соседов чаще критикует свою когда-то любимую певицу
Сергей Соседов рассказал, почему не общается с Аллой Пугачевой
Сергей Соседов рассказал, почему не общается с Аллой Пугачевой / Фото: Скриншот из YouTube

Музыкальному критику не нравится, что Алла Пугачева появляется на публике без макияжа, он не верит в их с Галкиным семейную идиллию, да и вообще считает, что певице давно нужно было уйти со сцены.

Оказывается, достается Пугачевой от критика не просто так. Сергей Соседов затаил обиду на Аллу Борисовну. Музыкальный критик считает, что не последнюю роль сыграл в популяризации певицы, а она его не поблагодарила за это.

Я о ней очень много говорил и писал с восторгом. Огромное количество статей под моим именем о ней, – сказал в беседе с журналистами Vokrug.tv Соседов.

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Сергей Соседов раскритиковал творчество Аллы Пугачевой
Сергей Соседов раскритиковал творчество Аллы Пугачевой / Фото: скриншот, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Он отметил, что когда был в жюри одного из украинских шоу, то часто давал участникам своей команды петь песни Пугачевой.

И она все это видела! Мне Филипп Киркоров рассказывал. Они наблюдали за этим проектом. Я считаю, что она могла бы мне сказать спасибо за это. Меня даже никогда в гости не приглашала, ничего. Даже спасибо не сказала. Я считаю, что это неблагодарность, – заявил музыкальный критик

Что еще Сергей Соседов говорит об Алле Пугачевой – смотрите в интервью:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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