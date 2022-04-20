Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Сериал "Клон": как все начиналось – видео, которое вы точно никогда не видели!

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 20:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поклонники культового сериала 2000-х должны увидеть этот ролик. Порция ностальгии гарантирована!
Порция легкой ностальгии для всех поклонников сериала "Клон"
Порция легкой ностальгии для всех поклонников сериала "Клон" / Фото: открытые источники

Пока наши читатели обсуждали, как изменилась с годами Джованна Антонелли, исполнительница роли Жади, у нас появилась интересная новость для поклонников сериала "Клон".

Для всех, кто скучает по культовой истории из 2000-х, мы нашли раритетное видео, которое вы точно не видели. В ролике – актеры любимого всеми сериала в первые дни съемок.

Реклама

Каст, "путешествие" по знакомым декорациям, истории за кадром, – то что вы должны увидеть. Ностальгия гарантирована!

@eli_delli93### – Eli_Delli

Напомним, "Клон" — бразильский мелодраматический телесериал производства телекомпании "Globo", который впервые вышел на экраны в 2001 году. Он стал одной из самых успешных теленовелл Бразилии. К 2010 году телесериал для демонстрации был экспортирован в 90 стран. Роман между главными героями – Джованной Антонелли и Мурило Бенисиу, завязавшийся на съемочной площадке, стал еще одной причиной роста популярности сериала. У пары родился общий сын, но в итоге они расстались.

Реклама
Лукас и Жади / кадр их фильма

Также не пропустите пробы Анастасии Заворотнюк на роль няни Вики.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять