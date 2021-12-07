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Сестра Бузовой заявила, что красивой ее считают только благодаря фильтрам и показала, как выглядит без ретуши

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 декабря, 07:50
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Младшая сестра Ольги Бузовой Анна активно ведет свои соцсети. В Сети часто сравнивают двух сестер
Сестра Ольги Бузовой рассказала о комплексах
Сестра Ольги Бузовой рассказала о комплексах / Фото: instagram.com/annabuzova

Многие пишут, что Анна красивее своей известной сестры. Сама она никак не отвечает на такие комментарии. Но в Instagram младшая Бузова решила сделать признание о своей внешности. Анна рассказала о своих комплексах

Красивой быть хочется, но не всегда природа дает все. Красивая я только благодаря фильтрам. Но сегодня я без фильтров, и пока никто не написал, что я страшная. Это очень приятно, – сказала сестра телеведущей.

Скриншот: Instagram

Блогер несколько дней решила публиковать Stories без ретуши.

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Скриншот: Instagram

К слову, фильтрами любит пользоваться и Ольга Бузова. Часто телеведущую за это критикуют и подписчики отмечают, что на некоторых фото ее сложно узнать. Сама Бузова признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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