Сестра Джейми Спирса впервые выступила на ТВ и назвала отца Бритни манипулятором и варваром

Ли Энн Спирс в своем обращении в шоу Good Morning Britain заявила, что ее брат "должен быть привлечен к ответственности".
По ее словам, Джейми Спирс только говорил, что заботится о дочери, а на самом деле посадил ее в клетку.
Он варвар. Я имею в виду, кто может сделать это с кем-то? Бритни просто манипулировали и использовали... И он хочет сказать, что защищал ее? Нет, он посадил ее в клетку, – обвинила брата Ли Энн.
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Тетя Бритни подчеркнула, что отец звезды "напал в идеальный момент, когда она была наиболее уязвима", чтобы взять жизнь девушки под контроль.
Ли Энн сказала, что она не знает, как кто-то из семьи мог вмешаться, чтобы помочь Бритни Спирс, учитывая жестко контролируемые ограничения опекунства.
Я знаю одно: если бы Линн (мама Бритни – ред.) могла что-нибудь сделать, она бы это сделала, – добавила сестра Джейми Спирса.
Ли Энн выступила на телевидении через несколько недель после того, как Джейми был отстранен от должности опекуна Бритни, что стало победой в десятилетней борьбе поп-звезды за свободу.
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