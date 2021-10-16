Сестра Джейми Спирса впервые выступила на ТВ и назвала отца Бритни манипулятором и варваром

Ли Энн Спирс Рэтер впервые высказалась против отца Бритни. Она нарушила свое молчание и рассказала, что чувствовала, пока Джейми злоупотреблял своим положением и манипулировал дочерью

Тетя Бритни Спирс назвала Джейми Спирса «манипулятором» и «варваром» / Фото: Getty Images, YouTube

Ли Энн Спирс в своем обращении в шоу Good Morning Britain заявила, что ее брат "должен быть привлечен к ответственности".

По ее словам, Джейми Спирс только говорил, что заботится о дочери, а на самом деле посадил ее в клетку.

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Он варвар. Я имею в виду, кто может сделать это с кем-то? Бритни просто манипулировали и использовали... И он хочет сказать, что защищал ее? Нет, он посадил ее в клетку, – обвинила брата Ли Энн.

Ли Энн Спирс выступила прости отца Бритни Спирс / Фото: Good Morning Britain

Тетя Бритни подчеркнула, что отец звезды "напал в идеальный момент, когда она была наиболее уязвима", чтобы взять жизнь девушки под контроль.

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Джейми Спирс контролировал жизнь своей дочери ради собственной выгоды / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Ли Энн сказала, что она не знает, как кто-то из семьи мог вмешаться, чтобы помочь Бритни Спирс, учитывая жестко контролируемые ограничения опекунства.

Я знаю одно: если бы Линн (мама Бритни – ред.) могла что-нибудь сделать, она бы это сделала, – добавила сестра Джейми Спирса.

Ли Энн выступила на телевидении через несколько недель после того, как Джейми был отстранен от должности опекуна Бритни, что стало победой в десятилетней борьбе поп-звезды за свободу.

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