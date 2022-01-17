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Сестра Веры Брежневой кардинально изменилась после развода с Цекало (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 17:04
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В 2019 году Александр Цекало публично заявил о расставании с Викторией Галушкой после 10 лет брака
Как сейчас выглядит бывшая жена Александра Цекало
Как сейчас выглядит бывшая жена Александра Цекало / Фото: uhd.name

После развода с известным шоуменом сестра Веры Брежневой все чаще стала избегать публичности и даже закрыла свой профиль в Instagram.

И пока все обсуждали новую молодую девушку Цекало, Виктория, похоже, не пасла задних. Она оправилась от семейной драмы и заметно преобразилась.

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Галушку изредка можно увидеть на фотографиях ее звездной сестры. Недавно Вера Брежнева опубликовала новые кадры с отдыха на Мальдивах.

Вера Брежнева с сестрой Викторией Галушкой
Вера Брежнева с сестрой Викторией Галушкой / Фото: instagram.com/ververa

Несложно заметить, что Вика стала стройнее и еще больше похожей на свою сестру. Вот старое фото Галушки и Цекало для сравнения:

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Александр Цекало и Виктория Галушка были вместе 10 лет
Александр Цекало и Виктория Галушка были вместе 10 лет / Фото: uhd.name

Недавно экс-супруга Александра Цекало опубликовала снимок с неизвестным мужчиной возле ЗАГСа, закрыв его лицо эмодзи. По Сети тут же разлетелись слухи о том, что Виктория нашла нового избранника и вышла замуж. Она же эти догадки не комментирует.

  • Виктория Галушка и Александр Цекало поженились в 2008 году. На тот момент сестра Брежневой была на пятом месяце беременности. Дочку назвали Александрой.
  • В 2012 году у пары родился второй ребенок – сын Михаил.
  • После развода с Галушкой Александр Цекало женился на художнице казахского происхождения Дариной Эрвин, которая младше артиста на 10 лет.

Александр Цекало и Дарина Эрвин
Александр Цекало и Дарина Эрвин / Фото: instagram.com/_world_stars_news_

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Ранее мы писали, что Вера Брежнева устроила скандал Максиму Галкину за хамство.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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