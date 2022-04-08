Сестра Жанны Фриске впервые стала мамой – ребенок появился на свет с помощью ЭКО

Буквально час назад 35-летняя Наталья Фриске в Instagram поделилась счастливыми для своей семьи новостями: она впервые стала мамой!
У нее родилась дочь с весом 4470 грамм и ростом в 58 см.
Я счастлива, теперь я мама. С днём рождения моя малышка. Добро пожаловать в это мир! Мама тебя очень ждала! Ты мой смысл, ты моя жизнь, мой воздух!
Пока что имя малышки не разглашается. Новоиспеченная мама принимает поздравления от поклонников, ведь она очень давно ждала этого события.
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Девушка не скрывает, что прибегла к процедуре ЭКО. Это вторая попытка и она стала удачной. До этого Наталья Фриске несколько раз переживала выкидыши.
В одном из интервью недавно она признавалась:
Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем (на тот момент супруг девушки — прим.ред.) генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я "заработала" непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски.
Младшая Фриске будет растить одна, ведь со своим избранником она рассталась. В будущем Наталья планирует стать многодетной мамой и у нее на этот случай уже есть много замороженных яйцеклеток.
Напомним, на этой неделе также стало известно о пополнении в семье Андрей Макаревича.
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