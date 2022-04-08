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Сестра Жанны Фриске впервые стала мамой – ребенок появился на свет с помощью ЭКО

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 18:22
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Наталья Фриске сегодня принимает поздравления в связи с пополнением. Не пропустите подробности!
Наталья Фриске поделилась сенсационными новостями
Наталья Фриске поделилась сенсационными новостями / Фото: instagram.com/friske_natalia

Буквально час назад 35-летняя Наталья Фриске в Instagram поделилась счастливыми для своей семьи новостями: она впервые стала мамой!

У нее родилась дочь с весом 4470 грамм и ростом в 58 см.

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Я счастлива, теперь я мама. С днём рождения моя малышка. Добро пожаловать в это мир! Мама тебя очень ждала! Ты мой смысл, ты моя жизнь, мой воздух!

Наталья Фриске родила дочь / Фото: Instagram

Пока что имя малышки не разглашается. Новоиспеченная мама принимает поздравления от поклонников, ведь она очень давно ждала этого события.

Девушка не скрывает, что прибегла к процедуре ЭКО. Это вторая попытка и она стала удачной. До этого Наталья Фриске несколько раз переживала выкидыши.

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В одном из интервью недавно она признавалась:

Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем (на тот момент супруг девушки — прим.ред.) генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я "заработала" непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски.

Младшая Фриске будет растить одна, ведь со своим избранником она рассталась. В будущем Наталья планирует стать многодетной мамой и у нее на этот случай уже есть много замороженных яйцеклеток.

Напомним, на этой неделе также стало известно о пополнении в семье Андрей Макаревича.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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