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Сестры Кардашьян впервые в полном составе появились на Met Gala: рассматриваем наряды

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 10:19
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Бал Института костюма – самое обсуждаемое мероприятие недели. Не пропустите яркие образы семейства Кардашьян!
Все сестры Кардашьян появились на Met Gala 2022
Все сестры Кардашьян появились на Met Gala 2022 / Фото: Getty Images, Prada, instagram.com/themetgalaofficial/

Красная дорожка Met Gala 2022 – главная модная тема сегодняшнего дня. Пока вы рассматривали образ ведущей вечера Блейк Лайвли, мы подготовили красивые фото образов семейства Кардашьян. Впервые знаменитые сестры появились на мероприятии вечера в таком составе.

Ким Кардашьян на Met Gala 2022

По традиции, Ким Кардашьян – одна из самых обсуждаемых персон бала Института костюма. Она всегда выбирает наряды с историей, экстравагантные и по-настоящему яркие. В этот раз Ким, вступавшаяся за Украину из-за российского вторжения, облачилась в один из самых узнаваемых образов в истории моды. Это лук от Мэрилин Монро.

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Ким Кардашьян на Met Gala 2022
Ким Кардашьян на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, голливудская легенда надевала его 19 мая 1962 года ради выступления в Мэдисон Сквер Гарден, где она спела Happy Birthday Mr President президенту Джону Ф. Кеннеди в день его 45-летия. Теперь же Ким в платье позировала на красной дорожке Met Gala.

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Кайли Дженнер на Met Gala 2022

Ее младшая сестра Кайли Дженнер позировала в свадебном платье от Off-White, над которым работал покойный ныне Вирджил Абло. Многие увидели в этом свадебном образе намек на изменение семейного статуса.

Кайли Дженнер на Met Gala 2022
Кайли Дженнер на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kyliejenner

Образ получился довольно экстравагантным, так как в качестве аксессуаров к вечернему платью была выбрана кепка с фатой.

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Кайли с сестрой Хлое на Met Gala 2022
Кайли с сестрой Хлое на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/kyliejenner

Хлое Кардашьян

Для Хлое Кардашьян это первый выход на красную дорожку Met Gala 2022. Девушка решила придерживаться правил дресс-кода, появившись в платье Moschino.

Хлое Кардашьян на Met Gala 2022
Хлое Кардашьян на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кендалл Дженнер на Met Gala 2022

Модель Кендалл Дженнер пришла на гламурное мероприятие в луке от Prada.

Кендалл Дженнер на Met Gala 2022
Кендалл Дженнер на Met Gala 2022 / Фото: Prada

Шлейф смотрелся очень эффектно.

Модель позирует в красивейшем наряде от Prada
Модель позирует в красивейшем наряде от Prada / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кортни Кардашьян на Met Gala 2022

Самая старшая из сестер Кортни отдала предпочтение укороченной рубашке и юбке Thom Browne. На красной дорожке она появилась с мужем Трэвисом Баркером.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер на Met Gala 2022
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер на Met Gala 2022 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Крис Дженнер на Met Gala 2022

Мать семейства Крис Дженнер выбрала красивое платье от Oscar de la Renta. Образ был отсылкой к Джекки Кеннеди во время ее визита в Камбоджу.

Крис Дженнер и Ким Кардашьян на Met Gala 2022
Крис Дженнер и Ким Кардашьян на Met Gala 2022 / Фото: Getty Images

Также сейчас обсуждают, как первая леди Америки Джилл Байден посвятила речь Украине.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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