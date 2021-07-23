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Сеть смутил внешний вид Пугачевой: Что у Аллы Борисовны с прической?

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 июля, 08:46
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В Сети часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Певица обычно для выходов выбирает молодежные образы и получает много комплиментов. Но в этот раз не все оценили ее прическу
В Сети не оценили новый выход Аллы Пугачевой
В Сети не оценили новый выход Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева не часто посещает звездные вечеринки – сейчас она предпочитает проводить время с детьми. Если певица выходит в свет, это обсуждают несколько дней. Недавно артистка вместе с Максимом Галкиным и дочкой Кристиной Орбакайте посетила день рождения сына близкой подруги. Не все оценили новый выход Аллы Борисовны.

Кристина Орбакайте опубликовала у себя в Instagram видео, на котором Пугачева играет на расстроенном рояле.

Импровизация на тему "Немое кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле! – подписала видео Кристина Орбакайте.

Пока одни обсуждали игру Аллы Пугачевой на рояле, другие обратили внимание на внешний вид звезды. Некоторым не понравилась прическа певицы.

  • "Хотя бы изредка расчесывалась, неприятно смотрится".
  • "Господи, на башке-то что? При всем уважении".
  • "А что у Аллы Борисовны с прической? На нее расческа обиделась?"

К слову, недавно в Сети обсуждали платье Аллы Пугачевой, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Певица появилась в образе Золушки.

Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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