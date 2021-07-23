Сеть смутил внешний вид Пугачевой: Что у Аллы Борисовны с прической?

Алла Пугачева не часто посещает звездные вечеринки – сейчас она предпочитает проводить время с детьми. Если певица выходит в свет, это обсуждают несколько дней. Недавно артистка вместе с Максимом Галкиным и дочкой Кристиной Орбакайте посетила день рождения сына близкой подруги. Не все оценили новый выход Аллы Борисовны.
Кристина Орбакайте опубликовала у себя в Instagram видео, на котором Пугачева играет на расстроенном рояле.
Импровизация на тему "Немое кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле! – подписала видео Кристина Орбакайте.
Пока одни обсуждали игру Аллы Пугачевой на рояле, другие обратили внимание на внешний вид звезды. Некоторым не понравилась прическа певицы.
- "Хотя бы изредка расчесывалась, неприятно смотрится".
- "Господи, на башке-то что? При всем уважении".
- "А что у Аллы Борисовны с прической? На нее расческа обиделась?"
К слову, недавно в Сети обсуждали платье Аллы Пугачевой, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Певица появилась в образе Золушки.
Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":