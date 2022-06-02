Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет отношений – в чем причина?

Отношения певицы Шакиры и ее гражданского мужа, испанского футболиста Жерара Пике, похоже, не смогли спасти даже двое совместных сыновей

Жерар Пике и Шакира расстались / Фото: Getty Images

Отношения Шакиры и Жерара Пике казались многим фанатам идеальными. Несмотря на разницу во возрасте в 10 лет, пара умиляла публику совместными фото и выходами в свет.

Но, как оказалось, в семье певицы и футболиста все было далеко не идеально. Инсайдеры сообщили испанскому изданию El Periodico, что сейчас Шакира и Пике на грани развода. Причина разрыва кроется в изменах футболиста.

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По словам источников, Шакира не стала дальше терпеть похождения гражданского мужа и приняла решение о расставании. Сейчас футболист живет в своей квартире в Барселоне, где весело проводит время в компании друзей.

Фанаты пары подозревали о разладе между Шакирой и Пике еще несколько месяцев назад. Обычно, супруги часто делились совместными снимками в социальных сетях, но в последнее время фото не было, а в мае певица несколько раз ездила на отдых в Ибицу с детьми, но без мужа.

Шакира и Жерар Пике

Роман Шакиры и Жерара Пике начался в 2010 году. Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню "Waka Waka (This Time for Africa)". Однако отношения влюбленные подтвердили только в 2011 году, когда Шакира запостила фото с Пике на своей странице.

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Шакира с бойфрендом и сыновьями. / Фото: Getty Images

В гражданском браке пара воспитывает двоих совместных сыновей – 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу.

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