Шакира показала, как выросли ее сыновья от известного футболиста: Копия мамы! (фото)

Колумбийская певица порадовала фанатов редким фото с подросшими детьми. Милые кадры артистка сделала во время семейной поездки в парк развлечений

Шакира показала, как отдохнула с детьми в Диснейленде. / Фото: Getty Images, instagram.com/shakira

Все чаще селебретис публикуют фото и видео в Сети со своими детьми. То ли они хвастаются, то ли радуются наследниками – неизвестно, но фанатам однозначно приятно видеть такие моменты. накануне Нового года Бритни Спирс запостила ролик со своими сыновьями-красавцами, а это Шакира показала "незабываемые моменты" со своими мальчишками.

На днях 44-летняя звезда вместе с сыновьями – восьмилетним Миланом и шестилетним Сашей развлекались в Диснейленде, расположенном во Флориде. Оттуда певица сделала серию снимков, которые впоследствии добавила в Instagram .

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На одном из фото Шакира вместе с сыновьями оказались невероятно счастливыми, с ушками Микки Мауса на голове.

Артистка весело проводит время с детьми. / Фото: instagram.com/shakira

Кстати, как оказалось, именно Микки Мауса больше всего мечтали увидеть Милан и Саша! И вот звездная мамочка преподнесла им такой сюрприз.

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Также артистка показала собственный портрет в милом образе на фоне замка Золушки.

Певица в ушках Микки Мауса. / Фото: instagram.com/shakira

Незабываемые моменты! Нам всем нужно немного фантазии!, – поделилась эмоциями Шакира.

Фолловеры засыпали комплиментами звездную семейку и отметили, что мальчики – копия мамы!

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Кстати, мальчишки вместе с мамой увлекаются серфингом. Все трое составляют такую себе маленькую серф-команду.

Шакира с детьми занимается серфингом. / Фото: instagram.com/shakira

Напомним, отцом Милана и Саши является знаменитый испанский футболист Жерар Пике, который младше певицы на 10 лет.

Шакира с бойфрендом и сыновьями. / Фото: Getty Images

Парочка находится в отношениях уже более 10 лет, однако они до сих пор не осмелились жениться, чем фаны смущены.

Раньше милое видео с сыновьями опубликовал Монатик. Мальчики танцевали под трек своего звездного отца.