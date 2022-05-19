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Шарлиз Терон закрутила роман с экс-мужем Холли Берри – СМИ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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19 мая, 13:44
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У голливудской красавицы было много бурных романов, но все они заканчивались крахом. И вот, вероятно, актриса нашла "того самого"
Шарлиз Терон приписывают роман с Габриэлем Обри
Шарлиз Терон приписывают роман с Габриэлем Обри / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети активно обсуждают возможные романтические отношения Шарлиз Терон с манекенщиком Габриэлем Обри – бывшим мужем Холли Берри, которая в четвертый раз вышла замуж (Обри и Берри были в фактическом браке, – Ред).

Как сообщает Us Weekly , Шарлиз Терон и Габриэль Обри застукали на свидании!

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Они очень непринужденными и наслаждались обществом друг друга, – сказал инсайдер изданию.

Шарлиз Терон и Габриэль Обри
Шарлиз Терон и Габриэль Обри

Кстати, это не в первый раз звезд подозревают в отношениях. Еще в 2017 году папарацци поймали Терон и Обри на пирсе Санта-Моники в Калифорнии. Впрочем, Шарлиз сразу опровергла слухи о романе.

Я никогда его не встречала. Я увиделась с ним всего на три секунды. Я просто поздоровалась с ним, потому что наши дети ходят в одну школу, – объясняла актриса в интервью Энди Коэну.

Кстати, если вы не знали, то Шарлиз Терон ни разу не выходила замуж! Хотя о ее личной жизни можно писать целые романы.

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Кратко о личной жизни актрисы

Звезда с 2015 года в статусе "холостячки". Последние ее серьезные отношения были с Шоном Пенном – они встречались полтора года. Сама знаменитость признавалась, что готова к новым знакомствам, однако ее и так все устраивает.

Я не чувствую себя одинокой. После того, как у меня появились дети – дело не в том, что это что-то заменяет или делает менее заинтересованным в романтике. Быть родителем – это большая работа и часть ее приходится на конец дня, когда я ложусь в постель и говорю себе: "О боже мой, я не хотела бы, чтобы этот день был другим", – делилась кинозвезда.

Отметим, что у Терон есть двое приемных детей. В 2012 году она усыновила мальчика Джексона, а в 2015 году девочку Агасти. В апреле 2019 года Шарлиз рассказала, что Джексон – трансгендерная девочка.

Шарлиз Терон со своими детьми
Шарлиз Терон со своими детьми

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Романы актрисы

В середине 1990-х годов Терон два года встречалась с актером Крейгом Бирко. С 1997 по 2001 год звезда находилась в отношениях с солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом.

В 2002 году Терон начала встречаться с актером Стюартом Таунсендом. Они познакомились на съемках фильма "24 часа". Пара разошлась в январе 2010 года.

В 2013 году Шерлиз Терон начала встречаться с актером Шоном Пенном. Через год пара объявила о помолвке, однако уже в 2015-м их отношениям пришел конец.

Кто такой Габриэль Обри

Канадский манекенщик с 2006 по 2010 год состоял в фактическом браке с Холли Берри. В 2008 году у них родилась дочь Нала Ариэла Обри.

Берри и Обри с дочерью
Берри и Обри с дочерью

Расставание звезд прошло скандально. Они долго судились за опеку над ребенком. Более того, звезда обвиняла экс-возлюбленного в расизме.

Напомним, на днях распространились слухи, что Джейсон Момоа встречается с горячей мексиканской актрисой после развода с Лизой Боне.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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