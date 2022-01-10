"Шли бы вы на***": Лолита остро отреагировала на предложение пройти лечение от зависимости

Сейчас исполнительница находится на отдыхе, но даже там не забывает отвечать на сообщения поклонников и в Instagram. Один из них обратился к певице с предложением пройти лечение

Лолите предложили пройти лечение / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская, которая не так дано удивила поклонников стройной фигурой, отправилась на отдых в Израиль. Оттуда певица поделилась видеообращением к одному из своих фолловеров, который предложил ей полечить ментальное здоровье.

Российская исполнительница опубликовала видео на своей странице в Instagram. На нем Лолита рассказала, что мужчина, представившись представителем европейской клиники, пригласил ее пройти курс реабилитации и избавиться от зависимости в их медучреждении.

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У нас большой опыт в терапии сложных случаев, связанных с алкогольной, никотиновой зависимостью, наркоманией, сексуальной зависимостью..., – процитировала полученное сообщение Милявская.

Исполнительница явно была удивлена таким предложением, но не растерялась и решила ответить "представителю клиники" публично. Выражений Лолита не стеснялась.

Дорогой мужик, я с удовольствием оставляю себе и сексуальную зависимость тоже. А вообще хочется сказать, шли бы вы нах** с такими предложениями! – ответила Милявская.

Напомним, что ранее певица сама рассказала о том, что имела проблемы с психическим здоровьем. Лолита Милявская призналась, что долгое время страдала от постоянных панических атак.