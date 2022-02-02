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Шнуров оскорбил Собчак в новом клипе . Телеведущая ответила (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 08:56
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Ксения Собчак вновь поругалась с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. На этот раз певец и телеведущая стали выяснять отношениях из-за клипа "Шмарафон"
Сергей Шнуров и Ксения Собчак поругались из-за клипа "Шмарафон"
Сергей Шнуров и Ксения Собчак поругались из-за клипа "Шмарафон" / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скриншот

Не так давно Ксения Собчак, которая критиковала инфоцыган, анонсировала свой марафон в Instagram. Сергей Шнуров не смог пройти мимо.

В новом клипе "Шмарафон" группа "Ленинград" высмеяла телеведущую, которая решила создавать свой инфопродукт.

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Группа также прошлась по скандальным историям с участием Ксении Собчак. В шутливой форме Шнуров намекнул, что Собчак изменяла Максиму Виторгану.

И ничего такого.
Наставлены рога.
Похож ведь на Капкова.
А нянчит Виторган

В песни была затронута тема смертельной аварии в Сочи, которую активно все обсуждали.

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Подумаешь убила
Спешила ж по делам

Реакция Ксения Собчак

Телеведущая решила не игнорировать в Instagram новый клип группы "Ленинград". По мнению Собчак, отказ от алкоголя плохо сказался на Шнурове, и как на человеке, и как на творческой личности.

Бухавший Шнуров был груб но изящен, беспардонен но добр, "в г*вно" но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом что сморщенная ж*па, текстами уровня "аншлаг-аншлаг", и клипами, на которые жена денег не дает.

Ксения Собчак ответила Сергею Шнурова после клипа "Шмарафон"
Ксения Собчак ответила Сергею Шнурова после клипа "Шмарафон" / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Как отметила Ксения, сейчас у Шнурова нет нет ни личной жизни, ни таланта, ни друзей. Упомянула телеведущая и о провале проекта "Зоя", продюсированием которого занимался музыкант.В итоге Собчак решила дать совет Шнурову.

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Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура — выпей хорошенько! И талант вернется! Сейчас ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках

Ранее Ксения Собчак раскрыла тайны личной жизни Григория Лепса после развода с женой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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