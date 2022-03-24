Шон Пенн будет помогать украинским беженцам, которые оказались в Польше

Американский актер и режиссер продолжает поддерживать Украину

Шон Пенн помогает украинским беженцам / Фото: Getty Images

Шон Пенн приехал в Киев накануне вторжения России. Знаменитость застала первые дни войны в Украине. Он один из первых среди западных артистов стал говорить о российской агрессии и призывал предоставить Украине истребители для защиты от России.

Теперь же стало известно, что благотворительная организация Шона Пенна CORE будет помогать украинским беженцам, которые прибывают в Польшу. Актер и режиссер подписал с мэром Кракова Яцеком Майхровски соглашение о помощи. Об этом пишет Daily Mail.

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Мэр Кракова и Шон Пенн / Фото: Getty Images

CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи украинских беженцев.

Напомним, Шон Пенн ранее хотел снять фильм об Украине и военных действиях на Донбассе, где успел побывать в ноябре прошлого года.

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Западные артисты активно помогает украинцам. , Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Мила Кунис и Эштон Катчер собрали 20 млн долларов для украинцев.

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