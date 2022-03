Шон Пенн обсудил с Андреем Ермаком предоставление истребителей Украине для защиты от РФ

Шон Пенн приехал в Киев накануне вторжения России. Актер давно хотел снять фильм об Украине и военных действиях на Донбассе, где успел побывать зимой этого года.

После того, как Шон Пенн выразил восхищение Владимиром Зеленским , актер решил поговорить с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Лауреат премии "Оскар" подчеркнул, что страны НАТО должны предоставить Украине истребители для защиты от страны-агрессора. По словам актера, бюрократия США и Польши не разрешают передать стране реактивные самолеты и с этим нужно что-то делать.

Я JUST ходьбы от звонка с President Zelenskys Chief of staff, Andriy Yermak. Некоторые в креативном лавке между нашим белым домом и польским гражданским. Public outcry may find the bottleneck. pic.twitter.com/jFfRQTuT1K