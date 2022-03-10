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Шон Пенн обсудил с Андреем Ермаком предоставление истребителей Украине для защиты от РФ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 марта, 08:54
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Американский актер и режиссер призвал американцев и весь мир помочь украинцам в войне с оккупантами
Шон Пенн призвал американцев к протестам за Украину после разговора с Андреем Ермаком.
Шон Пенн призвал американцев к протестам за Украину после разговора с Андреем Ермаком. / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины

Шон Пенн приехал в Киев накануне вторжения России. Актер давно хотел снять фильм об Украине и военных действиях на Донбассе, где успел побывать зимой этого года.

После того, как Шон Пенн выразил восхищение Владимиром Зеленским , актер решил поговорить с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Лауреат премии "Оскар" подчеркнул, что страны НАТО должны предоставить Украине истребители для защиты от страны-агрессора. По словам актера, бюрократия США и Польши не разрешают передать стране реактивные самолеты и с этим нужно что-то делать.

Завершил звонок с главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Чрезвычайно нужные (для Украины – Ред.) истребители сейчас застряли где-то в бюрократических процессах между Белым домом и правительством Польши, и до сих пор не переданные в Украину, – написал Пенн.

Кроме того, актер намекнул гражданам США выходить на протесты в поддержку Украины. Шон Пенн считает, что возмущение общественности может "помочь преодолеть препятствия".

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На днях польское правительство заявило, что страна готова переместить для ВСУ собственные самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать ее в распоряжение США. А Штаты могли дальше передать эти истребители непосредственно Украине. Однако в Пентагоне заявили, что выступают против такого шага.

В Минобороны США считают, что Россия может решить, что передача истребителей Украине является эскалационным шагом.

Напомним, ранее Шон Пенн обратился к Андрею Ермаку и назвал нападение России на Украину самой ужасной ошибкой Путина.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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