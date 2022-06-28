Шон Пенн посетил Банковую. Что сказал кинозвезде Владимир Зеленский?

Это уже третий визит голливудского актера и режиссера в столицу. Как прошла его встреча с президентом Украины – читайте дальше в материале

Шон Пенн вновь встретился с Владимиром Зеленским / Фото: Офис Президента Украины

Сотни зарубежных знаменитостей поддерживают нашу страну в войне с оккупантами и словом, и делом. Недавно в Украину приезжал посол доброй воли ООН, американский актер Бен Стиллер. Звезда успел посетить Львов, Киевскую область и встретиться с Владимиром Зеленским в Офисе президента.

В этот раз на Банковую приехал коллега Стиллера, 61-летний актер и режиссер Шон Пенн. Видео встречи в своем Instagram опубликовал Владимир Зеленский.

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Для Шона Пенна это уже не первая встреча с Зеленским. Личное знакомство лидера Украины и актера произошло за день до полномасштабного нападения России. По словам Пенна, тогда он был поражен Зеленским как лидером страны.

Предварительная встреча Шона Пенна с Владимиром Зеленским. Скриншот Instagram/zelenskiy_official

На этот раз Шон и его съемочная группа поделились с президентом впечатлениями визита в Бучу и Ирпень. Они своими глазами увидели последствия жестокости оккупационных войск. И молчать об этом не собираются.

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Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. Вскоре всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей! – написал в своем Instagram Владимир Зеленский.

Снимать документальный фильм о войне в Украине Шон Пенн начал в прошлом году. В интервью американским СМИ он объяснил, зачем это делает.

Я точно знаю, что мы должны инвестировать все, что у нас есть, чтобы поддержать украинский народ, поддержать президента Зеленского. Иначе я не уверен, что у нас останется память об Америке, которой мы мечтаем стать, – призвал своих соотечественников Пенн.

Раньше мы рассказывали, что голливудская звезда остался бы дольше в Украине, если бы у него в руках была винтовка.