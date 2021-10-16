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Шон Пенн разводится с молодой супругой спустя год после свадьбы – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 октября, 13:54
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61-летний Шон Пенн встречался с 29-летней актрисой Лейлой Джордж с 2016 года. Год назад пара официально оформила отношения, устроив тайную церемонию
Шон Пенн разводится с третьей супругой
Шон Пенн разводится с третьей супругой / Фото: Getty Images

Как пишет издание TMZ, инициатором развода стала супруга голливудского актера. Что послужило причиной разрыва пока неизвестно. Пара предпочитает не давать комментариев.

К слову, Лейла Джордж уже подготовила документы для расторжения брака. Заявление находится в Верховном суде Лос-Анджелеса.

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Впервые Шона Пенна заметили вместе с Лейлой Джордж на гавайском пляже в октябре 2016 года. С тех пор они редко появлялись на публике вместе и старались не распространяться о романе. Девушка снимается в кино, а также активно занимается защитой прав животных. Лейла – дочь известного американского актера и продюсера Винсента Д'Онофрио.

Шон Пенн и Лейла Джордж
Шон Пенн и Лейла Джордж / Фото: Getty Images

О свадьбе пары стало известно в августе прошлого года. На тайной церемонии присутствовали лишь несколько близких людей.

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Напомним, для Шона Пенна это был третий брак. Первой супругой актера была певица Мадонна. Они поженились в 1985 году и расстались после четырех лет брака. В 1996 году Пенн женился на актрисе Робин Райт, с которой он воспитывает двух детей.

Как звезды переживают разрыв отношений – подробности в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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