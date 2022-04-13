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Шон Пенн с оружием в руках пойдет воевать за Украину? Актер сделал откровенное признание

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 08:52
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Американский актер и режиссер уже не раз заявлял о поддержке Украины
Шон Пенн размышлял о том, чтобы взять в руки оружие и противостоять российскому нашествию
Шон Пенн размышлял о том, чтобы взять в руки оружие и противостоять российскому нашествию / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Шон Пенн одним из первых среди западных артистов стал говорить о российской агрессии и призвал предоставить Украине истребители для защиты от России.

Более того, Шон Пенн признался в интервью Hollywood Authentic о том, что рассматривал возможность снова приехать в Украину и с оружием в руках противостоять российским оккупантам. Однако режиссер понимает, что пользы от него как от воина будет немного.

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Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот и не уверен, что могу предложить. Я не трачу много времени на переписку с президентом (Зеленским, – Ред.) или его персоналом, пока они в осаде, а их людей убивают, – объяснил актер.

Отметим, 61-летний американец в феврале приехал в Украину снимать документальный фильм о вторжении РФ. Так он и застал полномасштабную войну. В начале марта Пенн с коллегами закончили съемки фильма и покинули страну пешком, пройдя до границы с Польшей несколько километров.

Единственная возможная причина, чтобы я в свой последний приезд в Украину остался дольше, это если бы у меня в руках была винтовка. Вероятно, был бы без бронежилета, потому что не хочется отдавать бронежилет иностранцу вместо теробороновца, у которого нет, или вместо воина, у которого больше умений, чем у меня, или вместо мужчины или женщины, которые смогут биться дольше, – отметил актер.

Поэтому Пенн пытается быть как можно более полезным за пределами Украины. Он помогает беженцам и громко привлекает внимание всего мира к страшным последствиям войны в Украине.

Звезда объяснил, если бы кто-то другой оказал сейчас в Украине, то мысль о борьбе против России пришла бы в голову сразу.

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Шон Пенн не сомневается – украинцы выстоят, ведь "еще в 2014 году они показали миру, кто они такие".

Ранее мы сообщали, что актер Лив Шрайбер готовит борщ для украинских беженцев в Перемышле.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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