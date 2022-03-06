Шон Пенн выразил восхищение Владимиром Зеленским: "Я был безгранично впечатлен и тронут им"

Американский актер и режиссер в который раз призвал американцев и весь мир стать на сторону Владимира Зеленского и помочь украинцам в войне с РФ

Шон Пенн призвал мир поддержать Владимира Зеленского / Фото: Getty Images

Шон Пенн приехал в Киев накануне начала военных действий. Актер и режиссер давно хотел снять фильм об Украине и военных действиях на Донбассе, где успел побывать зимой этого года.

В своем интервью для CNN Пенн рассказал о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Первое общение лидера Украины и актера случилось за день до нападения России на наши территории, а также в первый день войны.

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По словам актера, он был очень впечатлен знакомством с Зеленским и был поражен им, как лидером. Как заявил Пенн, украинский президент "был рожден для этого".

Смелость, достоинство и... любовь, которая исходит от человека. И то, как он объединил страну... Это был невероятный момент. Я был безгранично впечатлен и тронут им и обеспокоен за него и за Украину, – поделился своими эмоциями американец.

Кроме того, голливудская звезда снова призвал мир не стоять в стороне и прийти на помощь Украине.

Я точно знаю, что мы должны инвестировать все, что у нас есть, чтоб поддержать украинский народ, поддержать Президента Зеленского, а иначе, я не уверен, что у нас останется память об Америке, которой мы мечтаем стать, – призвал своих соотечественников Пенн.

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Ранее Шон Пенн обратился к Андрею Ермаку и назвал нападение России на Украину самой ужасной ошибкой Владимира Путина.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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