Шутки закончились: концерты молчуна Сабурова из ЧБД отменили в Казахстане

Стендап-комик Нурлан Сабуров слишком боялся за свою карьеру в России и решил молчать о войне в Украине. Теперь концерты юмориста отменяют в других странах

Нурлан Сабуров сообщил, что концерты в Казахстане не состоятся / Фото: Скриншот из YouTube

Стендап-комик Нурлан Сабуров, который отказался говорить о войне в Украине, теперь не сможет выступить у себя в на Родине – в Казахстане. Комик у себя в InstaStories сообщил, что его запланированные выступления в октябре-ноябре не состоятся "по независящим от него причинам".

Сабуров пообещал вскоре поделиться подробностями и отметил, что билеты будут действительны на другие даты концертов. Правда, когда эти выступления состоятся, он не уточнил.

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Скриншот: Instagram

Напомним, Сабуров на концертах в США игнорировал вопросы о войне в Украине, а потом и вовсе пошутил о пострадавших из-за российской агрессии – когда к нему на сцену вышла девушка в окровавленном платье. Благодаря украинской диаспоре концерты Сабурова в США отменили. Чуть позже в направлении русского военного корабля ушли и запланированные гастроли комика в Израиле.

Ранее украинский продюсер и рэпер Потап призвал не реагировать на "шутки" Сабурова, опубликовав видеообращение.