Шведская принцесса Виктория нарушила молчание на фоне слухов о ее разводе

Ввиду того, какой резонанс вызвала новость о возможном расставании королевской пары, принцесса Виктория решила высказаться...

Принцесса Виктория решила положить конец слухам / Фото: instagram.com/kungahuset

Для тех, кто не в курсе, отметим, что западная пресса активно пишет о том, что в Шведском королевстве сейчас проблемы. Якобы наследная принцесса Виктория, старшая дочь короля Карла Густава, находится на грани развода с мужем, принцем Даниэлем. Вот уже 12 лет пара состоит в браке и теперь переживает настолько сильный кризис, что даже посещает психолога.

Ввиду того, как резонанс в обществе получили эти заявления СМИ, впервые представительница семейства решила прокомментировать личные дела. В инстаграм шведской королевской семьи появилось официальное заявление, опровергающие слухи об измене мужа и возможном разводе.

Реклама

Принцесса Виктория и принц Даниэль / Фото: instagram.com/kungahuset

До нашего сведения дошло, что в обществе широко распространены негативные слухи о наших личных отношениях. Повсеместно высказываются утверждения о предательстве супруга и предстоящем разводе. Обычно мы не комментируем никакие домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью от лжи, мы хотим раз и навсегда прояснить, что слухи, которые сейчас распространяются, совершенно не обоснованы.

А это значит, что за пару можно не переживать, во всяком случае – хотя бы до официального объявления новостей.

Коротко об отношениях принцессы Виктории и принца Даниэля

Свадьба пары состоялась 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Ряд СМИ утверждали, что король Швеции Карл Густав не был рад этому союзу, так как считал зятя неподходящей партией для его дочери и даже мечтал выдать ее замуж за принца датского Фредерика.

Реклама

Как бы там ни было, а пара уже 12 лет вместе и воспитывает двоих детей: девятилетнюю принцессу Эстель и пятилетнего принца Оскара.

У пары подрастает двое детей / Фото: instagram.com/kungahuset

Также напомним, 95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом.