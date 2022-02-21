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Шведская принцесса Виктория нарушила молчание на фоне слухов о ее разводе

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 13:40
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Ввиду того, какой резонанс вызвала новость о возможном расставании королевской пары, принцесса Виктория решила высказаться...
Принцесса Виктория решила положить конец слухам
Принцесса Виктория решила положить конец слухам / Фото: instagram.com/kungahuset

Для тех, кто не в курсе, отметим, что западная пресса активно пишет о том, что в Шведском королевстве сейчас проблемы. Якобы наследная принцесса Виктория, старшая дочь короля Карла Густава, находится на грани развода с мужем, принцем Даниэлем. Вот уже 12 лет пара состоит в браке и теперь переживает настолько сильный кризис, что даже посещает психолога.

Ввиду того, как резонанс в обществе получили эти заявления СМИ, впервые представительница семейства решила прокомментировать личные дела. В инстаграм шведской королевской семьи появилось официальное заявление, опровергающие слухи об измене мужа и возможном разводе.

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Принцесса Виктория и принц Даниэль
Принцесса Виктория и принц Даниэль / Фото: instagram.com/kungahuset

До нашего сведения дошло, что в обществе широко распространены негативные слухи о наших личных отношениях. Повсеместно высказываются утверждения о предательстве супруга и предстоящем разводе. Обычно мы не комментируем никакие домыслы. Но для того, чтобы защитить нашу семью от лжи, мы хотим раз и навсегда прояснить, что слухи, которые сейчас распространяются, совершенно не обоснованы.

А это значит, что за пару можно не переживать, во всяком случае – хотя бы до официального объявления новостей.

Коротко об отношениях принцессы Виктории и принца Даниэля

Свадьба пары состоялась 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Ряд СМИ утверждали, что король Швеции Карл Густав не был рад этому союзу, так как считал зятя неподходящей партией для его дочери и даже мечтал выдать ее замуж за принца датского Фредерика.

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Как бы там ни было, а пара уже 12 лет вместе и воспитывает двоих детей: девятилетнюю принцессу Эстель и пятилетнего принца Оскара.

У пары подрастает двое детей
У пары подрастает двое детей / Фото: instagram.com/kungahuset

Также напомним, 95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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