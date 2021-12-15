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Сильно изменились? Смотрите архивное фото Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 09:15
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Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым
Как Алла Пугачева Пугачева и Максим Галкин выглядели, когда познакомились
Как Алла Пугачева Пугачева и Максим Галкин выглядели, когда познакомились / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Аллу Пугачеву и Максима Галкина называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В этом году артисты отмечают две важные даты – 20 лет вместе и 10-ю годовщину свадьбы. До сих пор о паре ходит много слухов, но юморист и певица никак не комментируют свои отношения.

Совсем недавно певица Любаша, автор хит Галкина и Пугачевой "Будь или не будь" рассказала, что именно с записи этой песни завязался роман между артистами.

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А теперь Любаша поделилась с изданием Sobesednik.ru совместным архивным снимком с парой. Предположительно, фото сделано в 2001 году.

Максим Галкин и Алла Пугачева с автором хита "Будь или не будь"
Максим Галкин и Алла Пугачева с автором хита "Будь или не будь" / Фото: Sobesednik

Напомним, Пугачева познакомилась с молодым Галкиным в 2001 году на фестивале "Славянский базар" в Витебске. У Максима там был первый сольный концерт, Алла Борисовна была в числе членов жюри. Представил артистов друг другу... Филипп Киркоров. Вскоре артисты записали несколько совместных песен и сыграли пару в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами".

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Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

Ранее Максим Галкин показала новое фото Аллы Пугачевой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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