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Сильно похудевшая Ребел Уилсон удивила своим внешним видом: фото

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 января, 18:35
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Заметно похудевшую австралийскую актрису заметили на улице во время прогулки. В глаза бросились последствия стремительного похудения знаменитости
Похудевшая Ребел Уилсон удивила худобой
Похудевшая Ребел Уилсон удивила худобой / Фото: instagram.com/rebelwilson

Австралийская актриса и стендап-комик Ребел Уилсон похудела на двадцать килограмм и уже успела удивить своих поклонников роскошными новыми формами в кожаных штанах.

На днях звезда комедийных голливудских фильмов попала в объективы папарацци во время прогулки после тренировки. Знаменитость была одета в черные велосипедки и объемную футболку, которые еще больше подчеркнули ее похудевшую фигуру.

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Фото – instagram.com/celebscandids_

На фотографиях поклонники Ребел могли заметить, что актриса старается держать себя в форме и не возвращаться к прежним объемам. Но в глаза бросилась еще одна деталь – коленки Уилсон.

Скриншот – instagram.com/rebelwilson/

По всей видимости, сильное похудение актрисы привело к тому, что кожа на теле Ребел обвисла. С такой проблемой часто сталкиваются те, кто сбрасывает лишний вес за короткие сроки.

И хотя знаменитость активно занимается спортом и старается следить за своим питанием, стремительное похудение пока имеет не только достоинства, но и свои недостатки.

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Скриншот – instagram.com/rebelwilson/

Напомним, что не только австралийка Ребел Уилсон смогла экстремально сбросить лишний вес, много других украинских и мировых знаменитостей поделились успехами своего похудения.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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