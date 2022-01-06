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Скандал с Крисом Нотом продолжается: сцены с актером вырезали из продолжения "Секса в большом городе"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 января, 13:15
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Поклонники сериала не увидят мужчину мечты Мистера Бига в последнем эпизоде продолжения "Секса в большом городе" из-за секс-скандала с Крисом Нотом
Актера Криса Нота обвиняют в изнасилованиях
Актера Криса Нота обвиняют в изнасилованиях / Фото: Getty Images

Скандал, который разгорелся вокруг персоны Криса Нота, продолжает активно развиваться. О домогательствах со стороны знаменитости заявили уже четыре женщины.

Создатели первого сезона "И просто так..." решили вырезать сцены с Крисом Нотом из финального эпизода сериала.

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Последняя серия сезона должна была выйти на экраны 3 февраля. В одной из сцен должен был появиться герой Криса Нота Мистер Биг, который скончался в первой серии продолжения "Секса в большом городе".

Однако, как решили создатели сериала, эти сцены не несут особой смысловой нагрузки для повествования, поэтому могут быть полностью удалены.

Такое решение сценаристов напрямую связывают с секс-скандалом с участием Нота. И хотя сам актер всячески отрицает свою причастность к домогательствам, несколько компаний уже успели расторгнуть все рекламные контракты со знаменитостью.

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Ранее стал известно, что компания Криса Нота по изготовлению текилы потеряла крупную сделку на 12 миллионов долларов после заявления жертв об изнасилованиях.

Криса Нота обвиняют в изнасиловании четырех жертв

На сегодняшний день четыре женщины обвинили актера в домогательствах.

К журналистам Hollywood Reporte обратились сразу две женщины, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Криса Нота. Один из инцидентов произошел в 2004, вторая жертва заявляет об инциденте через 11 лет – в 2015.

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Позже стало известно об инциденте, произошедшем в середине 1990-х. Модель Беверли Джонсон несколько лет назад рассказывала, что Нот не только преследовал ее, но и угрожал убить ее собаку.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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