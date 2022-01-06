Скандал с Крисом Нотом продолжается: сцены с актером вырезали из продолжения "Секса в большом городе"

Поклонники сериала не увидят мужчину мечты Мистера Бига в последнем эпизоде продолжения "Секса в большом городе" из-за секс-скандала с Крисом Нотом

Актера Криса Нота обвиняют в изнасилованиях / Фото: Getty Images

Скандал, который разгорелся вокруг персоны Криса Нота, продолжает активно развиваться. О домогательствах со стороны знаменитости заявили уже четыре женщины.

Создатели первого сезона "И просто так..." решили вырезать сцены с Крисом Нотом из финального эпизода сериала.

Реклама

Последняя серия сезона должна была выйти на экраны 3 февраля. В одной из сцен должен был появиться герой Криса Нота Мистер Биг, который скончался в первой серии продолжения "Секса в большом городе".

Однако, как решили создатели сериала, эти сцены не несут особой смысловой нагрузки для повествования, поэтому могут быть полностью удалены.

Такое решение сценаристов напрямую связывают с секс-скандалом с участием Нота. И хотя сам актер всячески отрицает свою причастность к домогательствам, несколько компаний уже успели расторгнуть все рекламные контракты со знаменитостью.

Реклама

Ранее стал известно, что компания Криса Нота по изготовлению текилы потеряла крупную сделку на 12 миллионов долларов после заявления жертв об изнасилованиях.

Криса Нота обвиняют в изнасиловании четырех жертв

На сегодняшний день четыре женщины обвинили актера в домогательствах.

К журналистам Hollywood Reporte обратились сразу две женщины, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Криса Нота. Один из инцидентов произошел в 2004, вторая жертва заявляет об инциденте через 11 лет – в 2015.

Реклама

Позже стало известно об инциденте, произошедшем в середине 1990-х. Модель Беверли Джонсон несколько лет назад рассказывала, что Нот не только преследовал ее, но и угрожал убить ее собаку.