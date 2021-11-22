Скарлетт Йоханссон – 37! Вспоминаем самые горячие роли секс-символа Голливуда

Скарлетт Йоханссон – настоящий секс-символ, ведь актриса очаровывает зрителей харизмой и красотой. Мы собрали топ-фильмов с ее участием, которые доказывают, что она действительно потрясающая

22 ноября Скарлетт Йоханссон отмечает 37-летие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня одна из самых ярких актрис в мире Скарлетт Йоханссон, которая стала мамой во второй раз, отмечает 37-летие. Звезда не раз попадала в списки главных секс-символов мира. "Сегодня" решили собрать самые горячие ее образы.

Фанаты Вселенной Marvel знают Скарлетт как Наташу Романофф, любители классического голливудского кино – по фильмам Вуди Аллена и Софии Копполы, поклонники фантастики – из "Призрака в доспехах" и это далеко не все.

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18 лет назад Йохансон сыграла в фильме "Девушка с жемчужной сережкой". Ее персонаж – Грит, служанка голландского живописца Яна Вермеера. За эту роль актриса победила в номинации "Лучшая драматическая актриса" на "Золотом глобусе".

Актриса в ленте "Девушка с жемчужной сережкой". / Фото: Скриншот из YouTube

Во второй половине 2000-х звезда Голливуда сотрудничала со многими известными режиссерами. Среди них – Кристофер Нолан, Майкл Бэй и Вуди Аллен. У последнего она сыграла в трех фильмах: "Матч-пойнт", "Сенсация" и "Вики Кристина Барселона".

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Скарлетт Йоханссон и Джонатан Риз-Майерс в фильме "Матч пойнт". / Фото: Скриншот из YouTube

Хавьер Бардем и Скарлетт Йоханссон в фильме "Вики Кристина Барселона". / Фото: Скриншот из YouTube

Интересно, что сам Аллен называл Скарлетт своей музой. Неудивительно, что ходили слухи якобы режиссер написал сценарий "Сенсации" специально для актрисы.

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Скарлетт Йоханссон в фильме "Сенсация". / Фото: Скриншот из YouTube

Во всех трех кинолентах знаменитость выглядела соблазнительно и сексуально и для этого ей даже не приходилось раздеваться, как делают другие актеры.

Скарлетт Йоханссон в купальнике в фильме "Сенсация". / Фото: Скриншот из YouTube

В 2010 году актриса появилась в фильме "Железный человек 2" режиссера Джона Фавро. Отметим, тогда Скарлетт впервые появилась в образе Черной Вдовы (Наташи Романофф).

Скарлетт Йоханссон в фильме "Железный человек 2". / Фото: Скриншот из YouTube

Как известно, Йохансон более десяти лет посвятила одной роли и кино вселенной Marvel и не ошиблась – многие фаны полюбили актрису именно за супергеройскую роль.

В последний раз Скарлетт появилась в образе Черной вдовы в фильме "Черная вдова", вышедшем в 2021 году.

Скарлетт Йоханссон в образе Черной вдовы. / Фото: Скриншот из YouTube

Еще одна супергероиня в исполнении Йоханссон – майор Мира Киллиан в фильме "Призрак в доспехах".

Скарлетт Йоханссон в фильме "Призрак в доспехах". / Фото: Скриншот из YouTube

Появилась Скралетт в облегающем белом костюме в фильме "Остров".

Скарлетт Йоханссон в фильме "Остров". / Фото: Скриншот из YouTube

Интересный факт: после выхода ленты режиссера Майкла Бэя раскритиковали за "слишком целомудренную" постельную сцену Скарлетт с актером Эваном Макгрегором. Сама же актриса потом признавалась, что была не прочь раздеться, однако создатель фильма не разрешил из-за возрастного ограничения.

Скарлетт Йоханссон в фильме "Остров" с Эваном Макгрегором. / Фото: Скриншот из YouTube

Кроме того, Скарлетт порадовала своих фанатов ролями в лентах. "Престиж", "Да здравствует Цезарь!", ну и конечно же, "Люси".

Скарлетт Йоханссон в фильме "Престиж". / Фото: Скриншот из YouTube

Скарлетт Йоханссон в фильме "Да здравствует Цезарь!". / Фото: Скриншот из YouTube

Скарлетт Йоханссон в фильме "Люси". / Фото: Скриншот из YouTube

Йохансон также озвучивает мультфильмы – ее голосом говорят герои проектов "Губка Боб – квадратные штаны" и "Робоцип".

Скоро мы снова сможем увидеть знаменитость в новом образе. Сейчас Скарлетт снимается в фильме Уэса Андерсона "Астероидный город".

Как видите, звезда в любых лентах выглядит сексуально и каждый образ Скарлетт бесспорно запоминается. Теперь с радостью ждем нового выхода знаменитости.

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