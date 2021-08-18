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Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 09:17
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Новость о беременности актрисы подтвердил ее супруг сценарист Колином Жост. Для пары это будет первый совместный ребенок
Супруг Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность
Супруг Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность / Фото: Getty Images

В ноябре прошлого года актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста Колина Жоста. Пара решила не делать громкую церемонию. Свадьба прошла в тихом семейном кругу. Теперь же семья готовится к пополнению. Супруг актрисы сообщил радостную новость во время своего стендапа в Коннектикуте. Об этом пишет Page Six.

У нас будет ребенок, и это потрясающе, – сказал Колин Жост.

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Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Фото: Getty Images

Актриса сейчас не выходит в свет. По информации инсайдеров Скарлетт находится уже на последних сроках беременности.

Скарлетт скоро должна родить, я знаю, что она и Колин в восторге от грядущего события, – сказали инсайдеры.

Для Скарлетт Йоханссон и Колина Жоста это будет первый совместный ребенок. У актрисы есть шестилетняя дочь от французского бизнесмена Романа Дориака.

Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" о звездах, которые выходили замуж, будучи беременными:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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