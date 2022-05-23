Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Сказочная готика: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер сыграли свадьбу в Италии

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 11:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Готическая свадьба Кортни Кардашьян и ее супруга Трэвиса Баркера прошла в Италии и поразила поклонников своей роскошью
/ Фото: instagram.com/kourtneykardash

Семейство Кардашьян известны своей любовью сделать все побольше да побогаче. Так Кортни Кардашьян и ее новоиспеченный муж Трэвис Баркер после первой свадьбы в Лас-Вегасе решили не останавливаться и провели роскошное торжество в Италии.

Счастливая невеста опубликовала часть снимков в Instagram, а папарацци уже "разнесли" фото по Сети.

Реклама

Свадьба Кортни Кардашьян и Трвиса Баркера
Свадьба Кортни Кардашьян и Трвиса Баркера

Церемония прошла в древней крепости Кастелло Браун в Портофино. Пара арендовала приморский комплекс Доменико Дольче и Стефано Габбана, чтобы стильно отпраздновать торжество с друзьями и членами семьи.

Все, от свадебного декора до нарядов гостей, было выдержано в готической тематике. Наряд невесты также был предоставлен именитым брендом Dolce&Gabanna с соборной фатой – белоснежное мини-платье было украшено кружевом, а на голове у Кортни была фата с изображением иконы.

Реклама

Кортни Кардяшьян выбрала платье от Dolce&Gabanna
Кортни Кардяшьян выбрала платье от Dolce&Gabanna

Семейство Кардашьян прибыло в полном составе и тоже старалось не отставать от невесты по красоте нарядом. Например, мамочка Крис выбрала нежно-розовый наряд с перьями и кружевом.

Крис Дженнер приехала на свадьбу дочери
Крис Дженнер приехала на свадьбу дочери

Реклама

А вот Ким появилась в образе "вдовы" – черные кружева и крест на груди сделали образ эффектным.

Ким Кардашьян на свадьбе Кортни
Ким Кардашьян на свадьбе Кортни

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять