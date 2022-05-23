Сказочная готика: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер сыграли свадьбу в Италии

Готическая свадьба Кортни Кардашьян и ее супруга Трэвиса Баркера прошла в Италии и поразила поклонников своей роскошью

/ Фото: instagram.com/kourtneykardash

Семейство Кардашьян известны своей любовью сделать все побольше да побогаче. Так Кортни Кардашьян и ее новоиспеченный муж Трэвис Баркер после первой свадьбы в Лас-Вегасе решили не останавливаться и провели роскошное торжество в Италии.

Счастливая невеста опубликовала часть снимков в Instagram, а папарацци уже "разнесли" фото по Сети.

Реклама

Свадьба Кортни Кардашьян и Трвиса Баркера

Церемония прошла в древней крепости Кастелло Браун в Портофино. Пара арендовала приморский комплекс Доменико Дольче и Стефано Габбана, чтобы стильно отпраздновать торжество с друзьями и членами семьи.

Все, от свадебного декора до нарядов гостей, было выдержано в готической тематике. Наряд невесты также был предоставлен именитым брендом Dolce&Gabanna с соборной фатой – белоснежное мини-платье было украшено кружевом, а на голове у Кортни была фата с изображением иконы.

Реклама

Кортни Кардяшьян выбрала платье от Dolce&Gabanna

Семейство Кардашьян прибыло в полном составе и тоже старалось не отставать от невесты по красоте нарядом. Например, мамочка Крис выбрала нежно-розовый наряд с перьями и кружевом.

Крис Дженнер приехала на свадьбу дочери

Реклама

А вот Ким появилась в образе "вдовы" – черные кружева и крест на груди сделали образ эффектным.