Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Сколько путинские звезды получают за участие в рашистских концертах

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 14:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети обнародованы суммы, за которые российские знаменитости готовы выступать под лозунгами Путина и позориться
Названы суммы, которые путинские звезды получают за участие в провластных концертах
Названы суммы, которые путинские звезды получают за участие в провластных концертах / Фото: Инстаграм

Российские артисты, которые в открытую поддерживают войну в Украине и политику Кремля, все как один кричат о своем патриотизме. Только у него, как оказывается, есть своя цена. Путинские звезды готовы "любить Россию" и ездить с концертам в поддержку путинской диктатуры, только если им хорошо заплатят.

Как пишет Telegram-канал "ЧТД", многие российские звезды сейчас подняли свои гонорары. За участие в очередном "патриотическом" шабаше в одном из российских городов Пелагея и ее группа готовы позориться за три миллиона рублей (больше миллиона гривен), хоть выступление на корпоративе стоит два миллиона рублей (728 тысяч гривен).

Реклама

/ Фото: Инстаграм

Денис Майданов, который уже заявлен в одном рашистском марафоне, выйдет на сцену за 2,5 млн рублей (907 тысяч гривен), а за корпоратив он берет миллион рублей (364 тысячи гривен).

Лев Лещенко выйдет кричать патриотические лозунги за 2,1 млн рублей (759 тысяч гривен), а Лариса Долина – за 1,7 млн рублей (619 тысяч гривен)

Реклама

Ранее мы рассказывали, кто из российских рокеров поддерживает кровавый режим Путина.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять