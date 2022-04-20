Сколько путинские звезды получают за участие в рашистских концертах

В Сети обнародованы суммы, за которые российские знаменитости готовы выступать под лозунгами Путина и позориться

Названы суммы, которые путинские звезды получают за участие в провластных концертах / Фото: Инстаграм

Российские артисты, которые в открытую поддерживают войну в Украине и политику Кремля, все как один кричат о своем патриотизме. Только у него, как оказывается, есть своя цена. Путинские звезды готовы "любить Россию" и ездить с концертам в поддержку путинской диктатуры, только если им хорошо заплатят.

Как пишет Telegram-канал "ЧТД", многие российские звезды сейчас подняли свои гонорары. За участие в очередном "патриотическом" шабаше в одном из российских городов Пелагея и ее группа готовы позориться за три миллиона рублей (больше миллиона гривен), хоть выступление на корпоративе стоит два миллиона рублей (728 тысяч гривен).

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/ Фото: Инстаграм

Денис Майданов, который уже заявлен в одном рашистском марафоне, выйдет на сцену за 2,5 млн рублей (907 тысяч гривен), а за корпоратив он берет миллион рублей (364 тысячи гривен).

Лев Лещенко выйдет кричать патриотические лозунги за 2,1 млн рублей (759 тысяч гривен), а Лариса Долина – за 1,7 млн рублей (619 тысяч гривен)

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Ранее мы рассказывали, кто из российских рокеров поддерживает кровавый режим Путина.