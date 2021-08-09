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Умерла актриса сериалов Папины дочки и Моя прекрасная няня

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
9 августа, 17:47
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Российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 100 ролей, сегодня ушла из жизни. Через несколько месяцев ей могло бы исполниться 82 года
Умерла Татьяна Жукова-Киртбая
Умерла Татьяна Жукова-Киртбая / Фото: kino-teatr.ru

Татьяна Жукова-Киртбая, которая снялась в таких известных ситкомах, как "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня", а также в фильме "Москва слезам не верит" продолжала сниматься вплоть до своей смерти. Актрисе был 81 год. Что именно стало причиной смерти – пока не раскрывается.

О смерти актрисы сообщили на сайте театра "Содружество актеров Таганки", в котором она работала с 1992 года.

Татьяна Жукова-Киртбая выбрала актерскую профессию еще в юности. Во время учебы в школе будущая актриса посещала студию театрального режиссера Сергея Штейна, а возрасте 23 лет выпустилась из ГИТИСа. После выпуска Татьяна Жукова-Киртбая присоединилась к труппе театра "Красный Факел", а в 1966 году стала актрисой Театра на Таганке. Параллельно с театральной деятельностью Татьяна активно снималась в сериалах и кино.

Среди самых ее известных ролей: Евфросинья Петровна Жихарева в комедийном ситкоме "Папины дочки", баба Сима в ситкоме "Моя прекрасная няня", работница химчистки Полина в фильме "Москва слезам не верит".

Татьяна Жукова-Киртбая (справа) в фильме "Москва слезам не верит"
Татьяна Жукова-Киртбая (справа) в фильме "Москва слезам не верит" / Фото: kino-teatr.ru

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Напомним, что в начале лета, 13 июня, в возрасте 92 лет ушел из жизни легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис.

Подробнее о смерти Григория Чапкиса – узнайте в сюжете:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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