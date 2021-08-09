Умерла актриса сериалов Папины дочки и Моя прекрасная няня

Российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 100 ролей, сегодня ушла из жизни. Через несколько месяцев ей могло бы исполниться 82 года

Умерла Татьяна Жукова-Киртбая / Фото: kino-teatr.ru

Татьяна Жукова-Киртбая, которая снялась в таких известных ситкомах, как "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня", а также в фильме "Москва слезам не верит" продолжала сниматься вплоть до своей смерти. Актрисе был 81 год. Что именно стало причиной смерти – пока не раскрывается.

О смерти актрисы сообщили на сайте театра "Содружество актеров Таганки", в котором она работала с 1992 года.

Татьяна Жукова-Киртбая выбрала актерскую профессию еще в юности. Во время учебы в школе будущая актриса посещала студию театрального режиссера Сергея Штейна, а возрасте 23 лет выпустилась из ГИТИСа. После выпуска Татьяна Жукова-Киртбая присоединилась к труппе театра "Красный Факел", а в 1966 году стала актрисой Театра на Таганке. Параллельно с театральной деятельностью Татьяна активно снималась в сериалах и кино.

Среди самых ее известных ролей: Евфросинья Петровна Жихарева в комедийном ситкоме "Папины дочки", баба Сима в ситкоме "Моя прекрасная няня", работница химчистки Полина в фильме "Москва слезам не верит".

Татьяна Жукова-Киртбая (справа) в фильме "Москва слезам не верит" / Фото: kino-teatr.ru

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