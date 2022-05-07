Скончался актер из легендарного сериала "Друзья" Майк Хагерти

Стало известно, что из жизни ушел американский актер Майк Хагерти, исполнивший роль мистера Триггера в сериале "Друзья"

Умер актер Майк Хагерти / Фото: Скриншот из YouTube

В возрасте 67 лет скончался американский актер Майк Хагерти, который получил широкую известность благодаря ролям в комедийных сериалах.

О кончине коллеги сообщала актриса Бриджит Эверетт в своем Twitter-аккаунте. Причину смерти актера Эверетт не огласила.

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С большой печалью семья Майка Хагерти сообщила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе. Любимый характерный актер, любовь к родному городу Чикаго и семье были краеугольными камнями его жизни. Его будет очень не хватать, – написала актриса.

Our beloved Mike Hagerty pic.twitter.com/TUyytuHeQP — Bridget Everett (@bridgeteverett) May 6, 2022

Многие зрители запомнили Майка Хагерти по второстепенным, но ярким ролям, например управителя дома мистера Триггера в культовом сериале "Друзья", а также менеджера магазина в сериале "Счастливчик Луи".

Команда "Друзья" также выразила свои соболезнования близким Хагерти и опубликовала самый запоминающийся момент сериала, где мистер Триггер и Джоу станцевали вальс на крыше дома в Нью-Йорке.

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