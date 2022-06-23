Скончался солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов

В возрасте 48 лет из жизни ушел солист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов.
Певец скончался от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице.
Новость дополняется...
В возрасте 48 лет из жизни ушел солист легендарной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов.
Певец скончался от острой сердечной недостаточности в домодедовской больнице.
Новость дополняется...
PROBASS ∆ HARDI
"Доброго вечора"
Макс Барских
"Буде весна"
Александр Пономарев
"Україна переможе"
Антитела
"Топити за своє"
ТНМК и Kozak System
"Мамо"
Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"